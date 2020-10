Basket, Champions League 2020: la finalissima sarà AEK Atene-San Pablo Burgos, battute Saragozza e Dijon

La finalissima della Basketball Champions League 2019-2020 sarà AEK Atene-San Pablo Burgos. Nelle semifinali disputate oggi, infatti, gli spagnoli hanno superato Dijon, mentre i greci hanno asfaltato Saragozza e avranno l’opportunità di giocare in casa l’ultimo atto della competizione, visto che quest’inedita Final Eight si sta disputando all’OAKA di Atene.

San Pablo Burgos ha sconfitto Dijon con il punteggio di 81-67. I biancoblu, giustizieri della Dinamo Sassari, sono partiti a razzo, arrivando all’intervallo lungo con 13 lunghezze di margine, e nella ripresa hanno dovuto semplicemente amministrare il vantaggio acquisito. Due i nomi in copertina per il sodalizio della Castiglia e Leon: Vitor Benite, top scorer del match con 25 punti, e Ken Horton, in doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi. Prestazione sottotono per i francesi: si salvano Axel Julien (17 punti) e Alexandre Chassang (12 punti e 11 rimbalzi).

Loading...

Loading...

L’AEK Atene, invece, ha dominato la seconda semifinale contro il Casademont Saragozza: il risultato finale è di 99-75. In questo caso il divario è stato ancora più netto: 11 punti di vantaggio già a fine primo quarto, ben 21 all’intervallo lungo, con il match di fatto già archiviato nei primi 20′ di gioco. Sei giocatori in doppia cifra per il team allenato da Ilias Papatheodorou: spiccano Keith Langford e Tyrese Rice, entrambi a quota 18 punti. Spagnoli mai in partita e letteralmente travolti dal furore ateniese: il miglior realizzatore è stato D.J. Seeley (18).

RISULTATI SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE 2019-2020

San Pablo Burgos – JDA Dijon 81-67 (23-13, 20-17, 16-20, 22-17)

AEK Atene – Casademont Saragozza 99-75 (26-15, 27-17, 30-25, 16-18)

[scname=”banner-article”]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo