Basket: Barcellona, Sarunas Jasikevicius e Darius Maskoliunas positivi al coronavirus, sono in buono stato di salute

Due positività al Barcellona in tema di coronavirus, e sono entrambe nello staff degli allenatori. Per il club blaugrana arrivano dunque problemi legati alla diffusione (o alla difficoltà di contenimento) della pandemia di coronavirus nel mondo.

Sono in buono stato di salute, ma al momento isolati, tanto il capo allenatore Sarunas Jasikevicius, in carriera anche giocatore tra i più acclamati d’Europa, quanto il suo assistente Darius Maskoliunas. Il Barça aveva iniziato la stagione con un successo in Eurolega per 76-66 sul CSKA Mosca.

Loading...

Loading...

Tre, invece, i successi già ottenuti in Liga ACB, dove si stanno verificando numerosissimi casi di positività, tali da aver provocato diversi rinvii di partite a pochi giorni dalla disputa delle stesse.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo