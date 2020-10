Basket, ASVEL Villeurbanne: allenatore e due giocatori positivi al coronavirus. Ieri la sfida all’Olimpia Milano in Eurolega

Poche decine di minuti fa, l’ASVEL Villeurbanne, a metà strada tra la trasferta di Milano contro l’Olimpia in Eurolega e quella contro lo Cholet in Pro A (Jeep Elite per ragioni di sponsor), ha comunicato la positività di tre propri membri al Coronavirus. Nel breve comunicato del team si legge che ad essere positivi sono due giocatori, la cui identità è stata tenuta segreta, e l’allenatore, TJ Parker (fratello dell’ex superstar NBA Tony, che dell’ASVEL è proprietario). I tre interessati non sono partiti alla volta di Cholet con il resto della squadra, che è invece regolarmente in viaggio.

L’ASVEL ieri ha giocato e perso con l’A|X Armani Exchange per 87-73 nella seconda giornata della massima competizione continentale dopo aver retto l’urto di una squadra chiaramente più forte per tre quarti. Nella giornata di oggi un ex dell’Olimpia, Arturas Gudaitis, oggi allo Zenit San Pietroburgo, è anch’egli risultato positivo al tampone anti-Covid-19. L’Olimpia di coach Ettore Messina domani scenderà in campo nella trasferta dell’Allianz Dome di Trieste, e dopo la partita saranno effettuati vari tamponi. Se nel giro di due giorni non ci saranno problemi, la squadra volerà nella sua interezza alla volta del Pireo, dov’è attesa dall’Olympiacos.

Emerge inoltre il fatto che uno dei giocatori non era con la squadra ieri, l’altro invece era regolarmente a disposizione di TJ Parker. Non si è fatta attendere, tramite Twitter, la reazione piuttosto piccata di Malcolm Delaney, che mette sotto accusa i protocolli in essere, definendoli stupidi e dichiarando che non hanno senso.

Credit: Ciamillo