Baseball, World Series MLB 2020: i Tampa Bay Rays vincono gara-2 per 6-4 e pareggiano la serie contro i Los Angeles Dodgers

Si fanno sempre più avvincenti le World Series MLB 2020, le finali del campionato americano di baseball, che vedono un perfetto equilibrio dopo gara-2, in virtù del successo dei Tampa Bay Rays contro i Los Angeles Dodgers per 6-4, che hanno portato quindi la serie in parità sull’1-1.

Pronti-via ed ecco la prima run messa a segno dalla franchigia della Florida, con Brandon Lowe che ha realizzato un fuoricampo, valido però solo un punto, essendo il secondo della line-up dopo Austin Meadows, eliminato precedentemente. Le due squadre hanno allora faticato non poco per mettere la pallina a terra, fino al quarto inning, quando i Rays, già con due out, hanno trovato un singolo grazie a Manuel Margot, facendo poi chiudere la corsa a Ji-Man Choi, dopo il doppio di Joey Wendle, portandosi sul 3-0.

Due home run hanno invece caratterizzato la quinta frazione, uno per parte, per mano di Brandon Lowe (Tampa Bay, il secondo della serata) e Chris Taylor (Los Angeles), entrambi da due punti, con la volata di sacrificio di Wendle che ha portato il tabellone a segnare il 6-2 al termine della parte alta del sesto inning. Nel finale Los Angeles ha cercato la rimonta, ma non è andata oltre due solo-run, di Will Smiths nel bottom del sesto, e di Corey Seager nell’ottavo parziale, per il 6-4 conclusivo.

Ottima la prestazione dal monte di Blake Snell, starting pitcher dei Rays, che ha effettuato ben nove strike-out, condendo appena due valide e un fuoricampo nei 4.2 inning giocati.

Foto: LaPresse