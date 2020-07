Atletica, Noah Lyles incredibile 18.90 sui 200 metri ma non vale: ha corso di meno! Felix e Kendricks vincono gli Inspiration Games

Questa sera sono andati in scena gli Inspiration Games, meeting internazionale di atletica leggera nel post-pandemia. Il Letzigrund di Zurigo (Svizzera) era il campo centrale ma contemporaneamente gli atleti si esibivano in altre sette location tra USA ed Europa, confrontando poi i risultati per stilare la classifica generale. Da segnalare un clamoroso 18.90 sui 200 metri corso da Noah Lyles. No, non è il nuovo record del mondo, lo statunitense non è stato il primo uomo a scendere sotto i 19 secondi sul mezzo giro di pista: semplicemente il Campione del Mondo è scattato su una linea di partenza sbagliata e ha corso per errore 185 metri, tra l’altro con un incredibile vento contrario di 3.7 m/s a Bradenton (Florida, USA). I 200 metri sono stati così vinti dal francese Christophe Lemaitre (20.65) davanti all’olandese Churandy Martina (20.81).

Allyson Felix (6 ori olimpici e 13 titoli mondiali) passeggia sui 150 metri in 16.81 a Walnut (California, USA) battendo così la bahamense Shaunae Miller-Uibo (17.15 a Bradenton) e la svizzera Mujinga Kambundji (17.28 a Zurigo). Da segnalare il 5.81 dello statunitense Sam Kendricks, il Campione del Mondo di salto con l’asta ha sconfitto il polacco Piotr Lisek (5.66) mentre nella stessa specialità non ha brillato la campionessa di tutto Katerina Stefanidi, fuori a 4.46 nella gara vinta dalla statunitense Sandi Morris (4.66). Discreto il 17.40 del triplista portoghese Pedro Pablo Pichardo a Lisbona, sconfitto il fuoriclasse Chris Taylor (17.27 nonostante +4.2 m/s di vento favorevole).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse