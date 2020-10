Baseball e Softball: il congresso WSBC si terrà a Taipei nel marzo 2022

Dopo alcuni slittamenti, ora è ufficiale: il quarto Congresso WSBC si terrà a Taipei nel marzo 2022. A darne notizia notizia è la stessa World Baseball Softball Confederation sul suo sito ufficiale comunicando il rinvio dal novembre 2021 alla data sopra indicata. dopo una votazione che ha messo d’accordo il 98,4% dei membri votanti. “La decisione – spiega il Presidente della Federazione Mondiale Riccardo Fraccari – è stata presa nell’interesse di tutte le Federazioni Nazionali e dei membri del Consiglio Esecutivo che l’anno prossimo avranno un’agenda piena di eventi internazionali, tra cui il tanto atteso ritorno ai Giochi Olimpici di Tokyo, e consentirà a tutti i membri di essere presenti personalmente ad un Congresso molto importante” .

Nel 2021 quindi si cercherà, evoluzioni sanitarie permettendo, di lasciare spazio a tutte le competizioni planetarie rinviate – o messe normalmente in calendario – che andranno a riempire il diamante: son ben 11 le kermesse in agenda, fra cui le più importanti saranno sicuramente quelle relative ai tornei olimpici di baseball e softball che si terranno a Tokyo, senza dimenticare il Mondiale U18 di softball.

Last but not least, come direbbero gli inglesi, c’è da riportare che fra i punti inseriti nell’Ordine del Giorno del quarto Congresso WBSC ci sarà anche il voto riguardante l’elezione del prossimo presidente mondiale.

Foto: FIBS / EzR NADOC