ATP Sardegna 2020, Andrea Pellegrino: “E’ il mio primo successo in un torneo ATP, sono contentissimo”

Andrea Pellegrino oggi ha conquistato il suo primo match in un torneo ATP, in Sardegna, battendo Stefano Travaglia in un derby tutto italiano. Il tennista azzurro l’ha spuntata dopo il ritiro del rivale nel terzo set, quando Andrea guidava 3-0 dopo aver vinto il precedente 7-6. Nel prossimo turno Pellegrino è atteso da un altro derby contro Lorenzo Musetti.

Al termine del match, Pellegrino ha parlato delle sua prestazione ai microfoni di Supertennis. Queste le sue parole: “E’ stata una partita davvero dura a causa del vento e del terreno pesante. Sono davvero contento del mio primo successo in un torneo ATP, è una grande soddisfazione per me e per le persone che mi hanno aiutato a essere qui. Devo ringraziare anche la federazione che mi ha assegnato la wild card per prendere parte a questa competizione. Sto dando il massimo per ripagare la fiducia“.

Foto: Andrea Pellegrino | Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events