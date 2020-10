Andorra-Virtus Bologna oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming

Terza partita di EuroCup per la Virtus Segafredo Bologna, che dopo la sconfitta in casa contro Cremona, maturata per effetto della notte dell’ex, Peppe Poeta, va a far visita al MoraBanc Andorra, protagonista di una partenza di medio livello in Liga ACB.

Loading...

Loading...

Quattro vittorie e una sconfitta, tra campionato e Coppa, per le V nere, 3-4 invece il bilancio per Andorra, che è appena alla sua quinta stagione di esperienza europea, quarta consecutiva. Debuttò nell’annata 1995-1996, con il paradosso che in Coppa Korac giocò la fase a gironi, ma in ACB retrocesse per poi tornarvi soltanto nel 2014. Due stagioni fa il club allenato oggi da Iban Navarro è giunto fino alla semifinale, proprio l’obiettivo che stava puntando la Virtus in quella scorsa, se non fosse nel frattempo intervenuta la pandemia di coronavirus. V nere sempre senza Alessandro Pajola, mentre non ci dovrebbero essere problemi in casa MoraBanc, che ha di recente aggiunto il polacco Tomasz Gielo nello spot di ala-centro.

Il match tra MoraBanc Andorra e Virtus Segafredo Bologna, valido per la terza giornata del girone C di EuroCup 2020-2021, inizierà alle ore 20:00. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

MORABANC ANDORRA-VIRTUS BOLOGNA, EUROCUP 2020-2021: PROGRAMMA

MARTEDÌ 13 OTTOBRE

Ore 20:00 MoraBanc Andorra-Virtus Segafredo Bologna

MORABANC ANDORRA-VIRTUS BOLOGNA, EUROCUP 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo