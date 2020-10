Altmaier-Berrettini oggi, Roland Garros 2020: orario, tv, programma, streaming

La settima giornata del Roland Garros, seconda dedicata al terzo turno, vedrà protagonista il nostro Matteo Berrettini. Il numero 8 al mondo aprirà la giornata del Philippe-Chatrier contro il tedesco Daniel Altmaier, proveniente dalle qualificazioni. Il numero 186 al mondo non ha ancora perso un set nel suo percorso francese, battendo due tennisti meglio posizionati in classifica come lo spagnolo Feliciano Lopez ed il suo connazionale Jan-Lennard Struff.

Berrettini viene da un match non brillantissimo contro il sudafricano Lloyd Harris, sconfitto in quattro set. Il romano sa di dover alzare i giri del proprio motore per non avere problemi contro il suo avversario; sul campo centrale dello slam parigino sa di avere a portata di mano la chance di migliorare il proprio miglior risultato in Francia, nel 2018 si fermò al terzo turno per mano di Dominic Thiem.

IL PROGRAMMA DI DANIEL ALTMAIER – MATTEO BERRETTINI

La partita tra Matteo Berrettini ed il tedesco Daniel Altmaier sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle ore 11

Daniel Altmaier – Matteo Berrettini (7)

Foto: LaPresse