Volley, Superlega, seconda giornata. Civitanova stavolta trionfa a Verona: battuta 3-0 la NBV

Archiviata la sconfitta di Supercoppa, la Lube Civitanova torna a respirare aria di campionato dopo sette mesi e torna al successo, sbancando con un secco 3-0 il campo di una NBV Verona che, per alcuni tratti dei primi due set, non ha sfigurato di fronte ai più titolati avversari. Verona, che aveva riservato la prima delusione stagionale alla squadra di Fefè De Giorgi non più tardi di venerdì scorso con la sconfitta al tie break contro Perugia, stavolta è dolce per la squadra marchigiana che fa valere il tasso tecnico superiore e riesce ad imporsi al termine di un match piuttosto lineare contro i veneti che ritrovano Kazyiski.

In avvio meglio Civitanova che scava un solco fra sé e i rivali fin dalle prime battute (8-5). Le distanze restano invariate fino alla volata conclusiva quando Verona riesce ad annullare due set ball ai marchigiani che chiudono comunque il set a loro favore: 25-23.

Il secondo set sembra la fotocopia del primo fino al 16-13 per gli ospiti che poi spiccano il volo con un break di 5-1, portandosi sul 21-14 e, nonostante una piccola fiammata dei veronesi, riescono ad avere la meglio con il punteggio di 25-20. Poco pathos anche nel terzo parziale quando, dopo un avvio equilibrato, la Lube prende il largo nella parte centrale (18-13) e gestisce al meglio il finale del set, chiuso con il punteggio di 25-20.

Percentuali altissime in attacco per tutti i marchigiani: si va dal 63% di Simon (9 punti) al 59% di Rychlicki, top scorer di Civitanova con 13 punti, fino al 52% di Leal che ha chiuso con 11 punti all’attivo. Dal’altra parte molto bene Kazyiski, che ha chiuso con 14 punti (top scorer del match) e un 55% più che positivo in attacco e del centrare Aguenier, 8 punti e il 78% in attacco.

Foto LM/LPS/Roberto Tommasini