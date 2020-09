Volley, SuperLega 2020-2021: si inizia. Civitanova e Perugia posticipano, attesa per Trento e Modena

Domenica 27 settembre incomincerà la SuperLega 2020-2021, il massimo campionato italiano di volley maschile. Incomincia a tutti gli effetti la nuova stagione, dopo la disputa della Supercoppa e della fase a gironi della Coppa Italia. Civitanova e Perugia si affronteranno questa sera nel match che metterà in palio il primo trofeo stagionale e dunque saranno costrette a rimandare il proprio debutto nel torneo: la Lube incrocerà Verona lunedì sera, mentre Perugia ospiterà Vibo Valentia domenica sera.

Riflettori puntati su Trento, una delle grandi favorite per lo scudetto. I dolomitici scenderanno in campo a Padova dopo l’eliminazione in Supercoppa patita al golden set contro Civitanova. Simone Giannelli è pronto a scatenare Nimir Abdel-Aziz, Dick Kooy, Sergio Lucarelli contro i veneti dell’opposto Toncek Stern. Interessante il debutto casalingo di Modena contro Monza: Micah Christenson, Luca Vettori e Daniele Lavia incrociano i baldanzosi brianzoli dell’ex Max Holt, reduci da tre successi in Coppa Italia. Attesa per il debutto di Lorenzo Bernardi sulla panchina di Piacenza dopo l’esonero di Andrea Gardini, il derby contro Ravenna sarà davvero rovente e già molto importante. A completare il programma l’incrocio tra Milano e Cisterna.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY 2020-2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI, TV

DOMENICA 27 SETTEMBRE:

18.00 Leo Shoes Modena vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Allianz Milano vs Top Volley Cisterna (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Consar Ravenna vs Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta tv su RaiSport)

18.00 Kioene Padova vs Itas Trentino (diretta streaming su Eleven Sports)

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE:

20.30 NBV Verona vs Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su Eleven Sports)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE:

20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Eleven Sports)

