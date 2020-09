Beach volley, Europeo Under 22 Izmir. Marchetto/Dal Corso e They/Scampoli agli ottavi! Windisch/Di Silvestre eliminati

Due buone notizie e una negativa in modo inatteso. L’Italia porta due delle sue sue coppie agli ottavi di finale dell’Europeo Under 22 in corso di svolgimento a Izmir ma perde il binomio forse più atteso: quello che lo scorso anno seppe conquistare uno storico secondo posto al Mondiale Under 21, composto da Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre.

Iniziando dalle buone notizie seconda vittoria, successo nel girone e ottavi di finale conquistati in campo femminile per Chiara They e Claudia Scampoli che hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-15, 21-16) la coppia lituana Grudzinskaite/Grudzinskaite e domani alle 9.50 affronteranno le ucraine Rylova/Serdiuk che nei sedicesimi hanno travolto con un secco 2-0 le polacche Kielak/Marcinowska.

In campo maschile Marchetto/Dal Corso avevano già la certezza di disputare gli ottavi di finale e il sorteggio ha regalato loro l’incontro di domattina alle 11.10 contro i temibili cechi Semerad/Manas che, nei sedicesimi di finale hanno vinto una vera e propria battaglia in tre set contro la coppia polacca Lesiecki/Kurowski.

Windisch/Di Silvestre, invece, avevano iniziato bene la giornata vincendo lo spareggio per l’accesso ai sedicesimi di finale contro la coppia inglese Bello/Bialokoz, battuta 2-0. Nel primo parziale la vittoria facile con il punteggio di 21-11 e nella seconda la battaglia vinta dagli azzurri, dopo aver annullato tre set ball, con il punteggio di 27-25. Nel pomeriggio, però, la coppia italiana è andata a sbattere nel primo turno ad eliminazione diretta contro una delle coppie più forti del seeding, quella tedesca composta da Pfretzschner, che ha appena partecipato al campionato Europeo assoluto e Sowa che si è imposta 2-0 (21-17, 21-19) eliminando gli azzurri.

Gironi maschili:

Pool H. Semerad/Manas (CZE)-Rinkevics/Stankevics (LAT) 2-0 (21-18, 21-19), Stankevicius/Donela (LTU)-Zürcher/Dillier (SUI) 2-1 (21-13, 20-22, 15-12). Semerad/Manas (CZE)-Zürcher/Dillier (SUI) 1-2 (21-16, 10-21, 11-15), Stankevicius/Donela (LTU)-Rinkevics/Stankevics (LAT) 0-2 (16-21, 18-21). Rinkevics/Stankevics (LAT)-Zürcher/Dillier (SUI) 2-0 (21-17, 21-12), Stankevicius/Donela (LTU)-Semerad/Manas (CZE) 1-2 (21-17, 18-21, 9-15)

Pool G. Broch/Jordan (SUI)-Åhman/Hellvig (SWE) 1-2 (21-16, 15-21, 10-15), Aispurs/Bedritis (LAT)-Åhman/Hellvig (SWE) 0-2 (13-21, 16-21). Aispurs/Bedritis (LAT)-Broch/Jordan (SUI) 1-2 (16-21, 21-19, 10-15)

Pool F. Bello/Bialokoz (ENG)-Gusev/Shustrov (RUS) 0-2 (14-21, 15-21), Windisch/Di Silvestre (ITA)-Melmuka/Knobloch (CZE) 1-2 (21-17, 21-23, 16-18). Bello/Bialokoz (ENG)-Melmuka/Knobloch (CZE) 0-2 (14-21, 15-21), Windisch/Di Silvestre (ITA)-Gusev/Shustrov (RUS) 0-2 (18-21, 14-21). Gusev/Shustrov (RUS)-Melmuka/Knobloch (CZE) 2-1 (21-13, 17-21, 15-12), Windisch/Di Silvestre (ITA)-Bello/Bialokoz (ENG) 2-0 (21-11, 27-25)

Pool E. Kruk/Miszczuk (POL)-Saucedo/Rosa (ESP) 2-1 (16-21, 21-17, 23-21), Pfretzschner/Sowa (GER)-Lesiecki/Kurowski (POL) 2-0 (21-17, 21-16). Kruk/Miszczuk (POL)-Lesiecki/Kurowski (POL) 2-0 (21-10, 21-13), Pfretzschner/Sowa (GER)-Saucedo/Rosa (ESP) 2-0 (21-17, 21-16). Saucedo/Rosa (ESP)-Lesiecki/Kurowski (POL) 0-2 (16-21, 19-21), Pfretzschner/Sowa (GER)-Kruk/Miszczuk (POL) 0-2 (14-21, 22-24)

Pool D. Maier/Rodina (ROU)-Marchetto/Dal Corso (ITA) 0-2 (15-21, 17-21), Kopschar/Pascariuc (AUT)-Marchetto/Dal Corso (ITA) 0-2 (18-21, 14-21). Kopschar/Pascariuc (AUT)-Maier/Rodina (ROU) 2-0 (21-16, 21-16)

Pool C. Hajós/Stréli (HUN)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-18, 21-17), Duque/Pérez (ESP)-Chukhnenkov/Evert (RUS) 1-2 (21-16, 17-21, 6-15). Hajós/Stréli (HUN)-Chukhnenkov/Evert (RUS) 1-2 (18-21, 21-18, 12-15), Duque/Pérez (ESP)-Pedrosa/Campos (POR) 0-2 (17-21, 16-21). Pedrosa/Campos (POR)-Chukhnenkov/Evert (RUS) 0-2 (19-21, 17-21), Duque/Pérez (ESP)-Hajós/Stréli (HUN) 0-2 (18-21, 19-21)

Pool B. Pavliuk/Plotnik (UKR)-Elazar/Masuri (ISR) 1-2 (15-21, 24-22, 9-15), Arkhipov/Veretiuk (RUS)-Oláh/Ghazal (HUN) 2-0 (21-14, 21-11). Pavliuk/Plotnik (UKR)-Oláh/Ghazal (HUN) 2-0 (21-12, 21-13), Arkhipov/Veretiuk (RUS)-Elazar/Masuri (ISR) 2-1 (21-18, 18-21, 15-12). Elazar/Masuri (ISR)-Oláh/Ghazal (HUN) 2-0 (21-16, 21-19), Arkhipov/Veretiuk (RUS)-Pavliuk/Plotnik (UKR) 2-0 (21-18, 21-10)

Pool A. Makaric/Nikolic (SRB)-Wüst/Schneider (GER) 1-2 (12-21, 24-22, 9-15). Kanli/Cebeci (TUR)-Wüst/Schneider (GER) 1-2 (13-21, 22-20, 12-15). Kanli/Cebeci (TUR)-Makaric/Nikolic (SRB) 2-0 (21-13, 21-15).

Sedicesimi di finale maschili: Broch/Jordan (SUI)-Maier/Rodina (ROU) 2-0 (21-17, 21-13), Pfretzschner/Sowa (GER)-Windisch/Di Silvestre (ITA) 2-0 (21-17, 21-19), Kanli/Cebeci (TUR)-Pavliuk/Plotnik (UKR) 0-2 (14-21, 19-21), Melmuka/Knobloch (CZE)-Aispurs/Bedritis (LAT) 1-2 (21-17, 9-21, 9-15), Semerad/Manas (CZE)-Lesiecki/Kurowski (POL) 2-1 (21-13, 17-21, 15-10), Kopschar/Pascariuc (AUT)-Makaric/Nikolic (SRB) 2-0 (21-7, 21-13), Elazar/Masuri (ISR)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-19, 21-14), Hajós/Stréli (HUN)-Stankevicius/Donela (LTU) 2-1 (21-11, 13-21, 15-13)

Ottavi di finale maschili: Arkhipov/Veretiuk (RUS)-Broch/Jordan (SUI), Åhman/Hellvig (SWE)-Pfretzschner/Sowa (GER), Gusev/Shustrov (RUS)-Pavliuk/Plotnik (UKR), Chukhnenkov/Evert (RUS)-Aispurs/Bedritis (LAT), Marchetto/Dal Corso (ITA)-Semerad/Manas (CZE), Kruk/Miszczuk (POL)-Kopschar/Pascariuc (AUT), Rinkevics/Stankevics (LAT)-Elazar/Masuri (ISR), Wüst/Schneider (GER)-Hajós/Stréli (HUN),

Gironi femminili:

Pool H. Freitas Schoffel/Huggins (ENG)-Briede/Paegle (LAT) 0-2 (9-21, 16-21), Brinkova/Neuschaeferova (CZE)-Briede/Paegle (LAT) 2-0 (21-19, 21-13). Brinkova/Neuschaeferova (CZE)-Freitas Schoffel/Huggins (ENG) 2-0 (21-15, 21-8)

Pool G. Zuzek/Spoljaric (SLO)-Honzovicova/Zolnercikova (CZE) 2-1 (21-13, 14-21, 15-7), Szewczyk/Vieira (FRA)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-18, 21-17). Zuzek/Spoljaric (SLO)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-15, 21-17), Szewczyk/Vieira (FRA)-Honzovicova/Zolnercikova (CZE) 2-0 (21-13, 21-18). Honzovicova/Zolnercikova (CZE)-Pinheiro/Castro (POR) 2-0 (21-8, 21-15), Szewczyk/Vieira (FRA)-Zuzek/Spoljaric (SLO) 2-1 (21-14, 19-21, 15-10)

Pool F. Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU)-Vergara/Luana (ESP) 2-1 (21-15, 21-23, 18-16). They/Scampoli (ITA)-Vergara/Luana (ESP) 2-0 (21-16, 21-14). They/Scampoli (ITA)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-15, 21-16)

Pool E. Stadnik/Jundzill (POL)-Christ/Grüne (GER) 2-1 (21-17, 16-21, 15-8). Brailko/Namike (LAT)-Christ/Grüne (GER) 1-2 (21-15, 18-21, 10-15). Brailko/Namike (LAT)-Stadnik/Jundzill (POL) 2-0 (22-20, 21-11)

Pool D. Sylejmani/Hasani (KOS)-Kielak/Marcinowska (POL) 2-1 (21-18, 15-21, 15-11). Böbner/Betschart (SUI)-Kielak/Marcinowska (POL) 2-0 (21-7, 21-13). Böbner/Betschart (SUI)-Sylejmani/Hasani (KOS) 2-0 (21-14, 21-15)

Pool C. Corcoz/Milea (ROU)-Bentele/Lutz (SUI) 0-2 (11-21, 7-21). Carro/Álvarez (ESP)-Bentele/Lutz (SUI) 1-2 (21-18, 17-21, 12-15). Carro/Álvarez (ESP)-Corcoz/Milea (ROU) 2-0 (21-12, 21-7)

Pool B. Divényi/Réthelyi (HUN)-Frolova/Ganenko (RUS) 0-2 (12-21, 8-21). Müller/Schulz (GER)-Frolova/Ganenko (RUS) 1-2 (21-18, 20-22, 8-15). Müller/Schulz (GER)-Divényi/Réthelyi (HUN) 2-0 (21-13, 21-16)

Pool A. Maor/Ashush (ISR)-Rylova/Serdiuk (UKR) 0-2 (10-21, 11-21). Voronina/Bocharova (RUS)-Rylova/Serdiuk (UKR) 2-0 (21-17, 21-13). Voronina/Bocharova (RUS)-Maor/Ashush (ISR) 2-0 (21-14, 21-18)

Sedicesimi di finale femminili: Sylejmani/Hasani (KOS)-Vergara/Luana (ESP) 0-2 (14-21, 14-21), Müller/Schulz (GER)-Corcoz/Milea (ROU) 2-0 (21-18, 21-17), Rylova/Serdiuk (UKR)-Kielak/Marcinowska (POL) 2-0 (21-10, 21-11), Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU)-Stadnik/Jundzill (POL) 2-0 (21-10, 21-19), Christ/Grüne (GER)-Honzovicova/Zolnercikova (CZE) 2-0 (21-18, 21-19), Briede/Paegle (LAT)-Divényi/Réthelyi (HUN) 2-0 (21-16, 21-18), Carro/Álvarez (ESP)-Maor/Ashush (ISR) 2-0 (21-18, 21-13), Zuzek/Spoljaric (SLO)-Freitas Schoffel/Huggins (ENG) 2-0 (21-11, 21-17)

Ottavi di finale femminili: Frolova/Ganenko (RUS)-Vergara/Luana (ESP), Szewczyk/Vieira (FRA)-Müller/Schulz (GER), They/Scampoli (ITA)-Rylova/Serdiuk (UKR), Bentele/Lutz (SUI)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU), Böbner/Betschart (SUI)-Christ/Grüne (GER), Brailko/Namike (LAT)-Briede/Paegle (LAT), Brinkova/Neuschaeferova (CZE)-Carro/Álvarez (ESP), Voronina/Bocharova (RUS)-Zuzek/Spoljaric (SLO),

Foto Fivb