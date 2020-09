Calcio, qualificazioni Europa League 2020-2021: il Milan giocherà in trasferta l’eventuale play-off

A sole 24 ore dalla disputa del secondo turno di qualificazione dell’Europa League 2020-2021 di calcio, che ha visto il Milan vincere ieri in trasferta al cospetto degli irlandesi dello Shamrock Rovers, oggi si è tenuto il sorteggio dei play-off, che si disputeranno giovedì 1 ottobre.

In questo caso il Milan non era testa di serie nell’urna, ed in caso di qualificazione, affronterà dunque una squadra sulla carta più forte: il sorteggio ha stabilito che i rossoneri giocheranno l’eventuale play-off in trasferta, affrontando o i turchi del Besiktas o i lusitani del Rio Ave.

Il 2 ottobre, infine, si terrà il sorteggio dei gironi: in caso di qualificazione per il Milan resta da definire la fascia in cui potrebbe inserirsi, mentre sono già certe di essere tra le teste di serie le altre due formazioni italiane qualificate, ovvero il Napoli e la Roma, che comunque non potrebbero eventualmente incrociare i rossoneri nella prima fase.

