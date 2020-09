Volley, Supercoppa Italiana 2020: Civitanova-Perugia, super finale a Verona. Sfida tra big per il primo trofeo

Civitanova e Perugia si sfideranno venerdì 25 settembre (ore 21.30) nella Finale della Supercoppa Italiana 2020 di volley maschile. A Verona verrà messo in palio il primo trofeo di questa stagione e se le contendono le due squadre più accreditate della vigilia, quella anche più quotate per conquistare scudetto e Champions League. La Lube si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato Trento al golden set (un successo per parte al tie-break), i Block Devils hanno invece regolato Modena (3-0 in casa, 2-3 al ritorno dopo essere stati sotto 0-2 e avere tremato). Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e avvincente, aperta a qualsiasi risultato.

I cucinieri inseguono il quinto sigillo dopo quelli del 2006, 2008, 2012, 2014 mentre gli umbri puntano alla terza affermazione dopo quelle del 2017 (proprio contro i marchigiani) e dell’anno scorso (3-2 a Modena). Le due formazioni non hanno ancora carburato al massimo e pian piano si stanno risistemando dopo il lungo stop, in vista della ripartenza del campionato che avverrà nei prossimi giorni. Civitanova sarà diretta da Luciano De Cecco (grande ex dell’incontro), Fefé De Giorgi punterà in particolar modo sugli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, sperando anche in una bella prova dell’opposto Kamil Rychlicki e nel sempre solido centrale Simon Robertlandy. Perugia spera di recuperare l’opposto Aleksandar Atanasijevic (assente nei primi due appuntamenti) e punterà tantissimo sul fuoriclasse Wilfredo Leon, sul martello Oleg Plotnytskyi e sul regista Dragan Travica.

Foto LPS/Roberto Bartomeoli