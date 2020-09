Volley, la Supercoppa va a Perugia, Wilfredo Leon: “L’MVP stasera è stata la squadra”

Perugia ieri sera ha conquistato la Supercoppa Italiana 2020 di volley battendo Civitanova per 3-2 a Verona: a fine gara come MVP è stato premiato Wilfredo Leon, che ha parlato al sito della Lega assieme al proprio allenatore, Vital Heynen, ad Osmany Juantorena ed al tecnico avversario, Ferdinando De Giorgi.

Vital Heynen (allenatore Sir Safety Conad Perugia): “Per noi era importante vincere stasera, con un avversario di grande livello come Civitanova e senza dimenticare che eravamo senza due giocatori. Ma la squadra ha giocato sempre, dimostrando grande carattere. Abbiamo lavorato molto sulla costruzione di un gruppo coeso, i ragazzi hanno giocato sempre insieme”.

Wilfredo Leon (Sir Safety Conad Perugia): “L’Mvp stasera è stata la squadra. Abbiamo fatto un lavoro duro in preparazione e la Supercoppa l’ha vinta la squadra con il lavoro di ogni giorno. Stasera abbiamo combattuto, è stata una finale bellissima contro uno squadrone come la Lube. Grazie ai nostri tifosi che sono venuti e a quelli che hanno tifato da casa”.

Ferdinando De Giorgi (allenatore Cucine Lube Civitanova): “Ci è mancato poco, siamo abbastanza arrabbiati perché è stata una partita molto combattuta e due tre palle hanno fatto la differenza. Dobbiamo assimilare questa sconfitta ed usarla per migliorarci. Adesso pensiamo al match qui a Verona di lunedì, da giocare dopo l’intenso impegno di stasera, concentrandoci per iniziare bene il percorso in campionato”.

Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova): “Abbiamo battagliato, ma alla fine non ce l’abbiamo fatta, la differenza è stata fatta da due palloni. Bravi loro, in Coppa Italia a febbraio è andata bene a noi, stavolta a Perugia. Peccato per alcuni errori al tie break, questa è la pallavolo e andiamo avanti a testa alta. Siamo una grande squadra con grandi obiettivi, stavolta abbiamo perso e bisogna accettarlo, abbiamo comunque fatto vedere delle belle cose, siamo solo all’inizio e abbiamo tanto margine di miglioramento. Ora pensiamo al campionato lunedì proprio qui a Verona”.

Foto: Ettore Griffoni LPS