Volley femminile, Champions League turno preliminare. Scandicci con le campionesse serbe per l’accesso ai gironi

Inizia con un doppio appuntamento fra le mura amiche l’avventura della Savino del Bene Scandicci in Champions League di volley. Il turno preliminare mette di fronte la squadra di Barbolini al Tenc Obrenovac, formazione campione di Serbia, al primo alloro a livello nazionale, conquistato lo scorso anno a seguito dell’interruzione del torneo per via del Covid. Una prima volta, dunque, per la formazione serba che schiera alcune giocatrici di interesse anche per la Nazionale ma nessuna delle titolari della squadra campione del mondo in carica.

Per Scandicci, che parte ampiamente con i favori del pronostico, sarà un banco di prova importante dopo lo stentato successo al tie break di domenica sul campo di Bergamo. Le toscane, come è accaduto lo scorso anno a più riprese, hanno alternato momenti di ottima pallavolo a black out preoccupanti e due impegni così ravvicinati e di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione, permetteranno alla squadra di Barbolini di ricercare in partita l’assetto migliore. A parziale giustificazione della prova non straordinaria di Bergamo va detto che il tecnico toscano ha dovuto fare a meno dell’alzatrice titolare Malinov, della schiacciatrice Pietrini e del libero Merlo, tutte non al meglio fisicamente

Il Tenc Obrenovac è squadra da non sottovalutare. Arriva da un successo netto e convincente all’esordio del campionato serbo in tre set (anche piuttosto veloci) ieri contro il Beograd. Il coach Milan Grsic ha fatto giostrare tutta la rosa, concedendo un po’m di riposo alle titolari in vista dell’impegno doppio di Coppa e con ogni probabilità a Scandicci schiererà Jaksic in cabina di regia, l’opposta Mitrovic, in banda Lazic e Mijatovic e al centro Djurovic e Kurtagic, con Gocanin e Pakic nel ruolo di libero.

Massimo Barbolini, invece, con ogni probabilità confermerà la formazione di partenza di Bergamo con Letizia Camera al posto della convalescente Malinov in regia, l’opposta Stysiak, le centrali Popovic e Lubian e in banda Markovic e Courtney, con Bosetti pronta a subentrare in caso di necessità e Carocci libero. Si gioca domani, martedì 22 settembre alle 18 e mercoledì 23 settembre sempre alle 18 al PalaRiadoli.

Foto LM/LPS/Ettore Griffoni