Volley, Coppa Italia maschile: Monza vince il derby con Milano al tie-break. Ravenna ai quarti

Si sono concluse le partite della terza giornata del primo turno di Coppa Italia di volley maschile. Monza ha vinto il derby contro Milano al tie-break (13-25 28-26 20-25 25-21 18-16). Entrambe le squadre hanno chiuso con 7 punti in classifica staccando il pass per i quarti di finale. Una partita molto equilibrata e ricca di colpi di scena nella quale spicca la prestazione di Sedlacek Marko con 25 punti. Ininfluente per le sorti del Girone A il successo di Vibo Valentia contro Verona con il punteggio di 26-24 25-21 26-24.

Ravenna batte Piacenza con un netto 3-0 (25-23 25-18 25-18) e si qualifica ai quarti di finale. A chiudere la giornata la vittoria di Padova nella partita spareggio contro Latina al tie-break col punteggio di 20-25 25-21 19-25 25-23 15-13. I veneti grazie a questo successo staccano il pass per i quarti di finale.

Loading...

Loading...

COPPA ITALIA VOLLEY: RISULTATI 23 SETTEMBRE

Monza-Milano 13-25 28-26 20-25 25-21 18-16

Padova-Latina 20-25 25-21 19-25 25-23 15-13

Ravenna-Piacenza 25-23 25-18 25-18

Vibo Valentia-Verona 26-24 25-21 26-24

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LivePhotoSport