Volley, Champions League 2020-2021. Trento vuole superare di slancio il preliminare

Settimana impegnativa per l’Itas Trentino che, dopo la vittoria esterna sul campo di Padova domenica scorsa, è attesa domani e giovedì dalla doppia sfida del girone preliminare di Champions League che permetterà alla prima della classe di avanzare alla seconda fase preliminare. Trento se la vedrà tra le mura amiche con due squadre ampiamente alla sua portata: i campioni inglesi dell’IBB Polonia Londra e la squadra campione di Serbia del Vojvodina Novi Sad.

Si parte domani, martedì 29 settembre, con la sfida tra l’Itas e la formazione londinese, squadra dalla forte configurazione polacca, visto che i suoi fondatori sono stati Maciej Behnke e Henryk Pauliński, due membri dell’Università polacca trasferiti a Londra. Un filo diretto che è proseguito fin quando, nel 2017, a Londra è arrivato il campione del mondo in carica Ignaczak, il cui ingaggio ha fatto scalpore tra gli appassionati di volley inglesi. Lo stesso scalpore che ha fatto la notizia diffusa pochi giorni fa che per la prima volta una Tv inglese, FreeTv, trasmetterà in diretta le sfide della formazione londinese a Trento.

Squadra composta da atleti non particolarmente conosciuti, quella britannica, tutta da scoprire ma, sulla carta, nettamente inferiore rispetto al Trentino. La squadra di Lorenzetti si giocherà presumibilmente il passaggio del turno con il Vojvodina Novi Sad, formazione serba che non è nuova alla partecipazione alle coppe europee e che può contare su un organico tutto formato da giocatori serbi che cercheranno di rendere la vita difficile all’Itas. Il programma prevede mercoledì la sfida tra Vojvodina e Polonia London, mentre giovedì, sempre alle 20.30, saranno di fronte Itas e Vojvodina.

