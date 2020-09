Volley, Anastasia Guerra: “Ritornare in campo è stata una grande emozione, anche se sentivamo la mancanza del pubblico”

È ripartito il campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. Un ritorno tanto atteso, emozionante, nonostante tutte le difficoltà comportate dalla ripresa dopo tanti mesi di stop. Anastasia Guerra, giocatrice del Bisonte Firenze, si racconta ai microfoni di Volley2U, trasmissione di Sport2U in collaborazione con OA Sport: “Ritornare a giocare è stato super emozionante. Sono stati mesi strani, anche se siamo scese in campo con una sottospecie di normalità”.

Non mancano i commenti in merito alla sconfitta inflitta dal Cuneo Granda Volley, che ha chiuso la partita per 3 a 1: “Abbiamo perso nell’aspetto mentale, siamo una buona squadra ma dobbiamo imparare ad affrontare le partire in maniera più cinica. Contro il Cuneo pensavamo di vincere, dobbiamo migliorare la nostra intesa”.

Anastasia ha inoltre raccontato le sue esperienze nei club esteri, sottolineando i sacrifici e le rinunce di chi decide di fare della propria passione sportiva una carriera professionale sin dall’adolescenza. Il tutto, farcito da qualche proverbio veneto e tanta simpatia.

LA VIDEO INTERVISTA AD ANASTASIA GUERRA





Foto: FIPAV