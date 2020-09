VIDEO Shamrock Rovers-Milan 0-2: highlights, gol, sintesi. Ibrahimovic e Calhanoglu a segno, rossoneri avanti in Europa League

Il Milan ha sconfitto lo Shamrock Rovers per 2-0 nel secondo turno preliminare dell’Europa League 2020 di calcio. I rossoneri si sono imposti in casa della compagine irlandese e hanno così staccato il pass per il terzo turno preliminare. A decidere la contesa sono state le reti di Zlatan Ibrahimovic al 23′ (bel destro su imbucata di Calhanoglu) e di Hakan Calhanoglu al 57′ (un destro dal limite). Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Shamrock Rovers-Milan 0-2.

VIDEO HIGHLIGHTS SHAMROCK ROVERS-MILAN 0-2:

VIDEO ZLATAN IBRAHIMOVIC (0-1):





VIDEO HAKAN CALHANOGLU (0-2):

Foto: Lapresse