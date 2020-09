VIDEO MotoGP, Lin Jarvis su Valentino Rossi nel 2022: “C’è la possibilità che ci sia”

Era un po’ il “Segreto di Pulcinella”, ma ora ci sono i crismi dell’ufficialità. Il Petronas Yamaha Sepang Racing Team ha annunciato che Valentino Rossi entrerà a far parte della propria scuderia per la stagione 2021. Una lunga storia agonistica, dunque, prosegue per il “Dottore”, ancora spinto da motivazioni per competere.

Nato ad Urbino il 16 febbraio 1979, è impegnato nella classe regina dal 2000 ed è l’unico pilota della storia ad aver vinto in 125cc, 250cc, 500cc e in MotoGP. Solo nella massima categoria, Valentino può vantare sette titoli mondiali, 89 vittorie, 199 podi, 55 pole position e 76 giri veloci. Il pesarese avrà la possibilità di migliorare ancora i suoi numeri a partire dal 2021 o almeno ci proverà, supportato dal team a gestione malese, avendo a disposizione una Yamaha YZR-M1 ufficiale per la nona stagione consecutiva. Si andrà a comporre una accoppiata molto interessante con Franco Morbidelli, in evidenza in quest’annata con il successo a “Misano 1”.

Il contratto sarà, allo stato attuale delle cose, di un anno. Resta da capire se il nove volte iridato andrà avanti anche nel 2022, ma questo aspetto evidentemente dipenderà anche dai risultati in pista. A crede ci siano delle possibilità per continuare anche oltre la durata dell’accordo è il Team Manager Lin Jarvis. Di seguito il video:

