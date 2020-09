VIDEO MotoGP, GP San Marino 2020: lo spettacolo delle qualifiche a Misano. Valentino Rossi è quarto

Fabio Quartararo ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 4 del GP di San Marino 2020, sesta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. I piloti hanno avuto a disposizione gli ultimi 30 minuti per effettuare la giusta messa a punto sulle proprie moto prima delle qualifiche, in programma a partire dalle ore 14.10. Il francese ha timbrato 1:32.404 e ha così preceduto di 0.127 lo spagnolo Maverick Vinales. Le due Yamaha sono davanti a tutti, ottimo terzo Francesco Bagnaia con la Ducati a 0.358. Valentino Rossi è ottavo a 0.612, subito davanti ad Andrea Dovizioso, mentre Franco Morbidelli è sesto. Di seguito i risultati, i tempi e la classifica delle prove libere 4 del GP di Stiria 2020, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Di seguito il video dello spettacolo del time-attack:

VIDEO MOTOGP, GP SAN MARINO 2020: LO SPETTACOLO DELLE QUALIFICHE A MISANO





Foto: LaPresse