VIDEO MotoGP, GP Catalogna 2020: le parole di Francesco Bagnaia al termine delle prove libere

Venerdì oltremodo negativo in casa Ducati ed in particolare per un pilota in grande forma come Francesco Bagnaia, reduce da due fantastici weekend di gara in quel di Misano. Il torinese del Team Pramac ha chiuso infatti la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2020 con il 20° tempo nella classifica combinata. “Abbiamo provato a fare diverse cose, ma ci hanno portato a niente. L’unica era provare ad alzarla, ma col vento che c’era la mia moto faceva un effetto vela in staccata ed in una occasione mi sono anche spaventato”.

VIDEO MOTOGP, GP CATALOGNA 2020: LE PAROLE DI FRANCESCO BAGNAIA

Foto: Lapresse