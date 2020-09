VIDEO Moto3: gli Highlights delle qualifiche

Tony Arbolino firma la pole-position ed il nuovo record dell’autodromo di Barcellona durante le qualifiche del Gran Premio della Catalogna, nono atto della Moto3 2020. Il nostro connazionale, alfiere di casa Snipers, ha preceduto al termine della giornata lo spagnolo Raul Fernandez (KTM), scivolato nel finale e l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini).

Da sottolineare la posizione sullo schieramento di finale di Ai Ogura. Il giapponese di casa Honda Asia, diretto rivale del catalano Albert Arenas (Aspar), scatterà dalla 24° posizione. Il nipponico sarà chiamato a rimontare in una prova in cui potrebbe cambiare la leadership della classifica generale. L’iberico Arenas scatterà in quarta piazza davanti al connazionale Jaume Masià (Leopard) ed al nostro Niccolò Antonelli (SIC 58).

Foto: LaPresse