VIDEO Matteo Berrettini: “Ruud lo conosco bene, sarà una lotta”

A Roma, per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020, oggi, venerdì 18 settembre, sono stati disputati gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile, mentre nella giornata di domani si disputeranno tutti gli incontri dei quarti di finale. Matteo Berrettini ha eliminato, nel derby italiano, Stefano Travaglia con un doppio 7-6.

Così Berrettini a fine partita: “Sapevo che Stefano sta giocando bene, ha vinto belle partite, è un giocatore che alza il livello con giocatori forti. Mi aspettavo una lotta e così è stato. Tra l’altro non ho mai vinto contro di lui. Ho giocato bene i due tie-break, questa è stata la chiave. Nell’ultima partita non ero tanto contento del mio rovescio, sbagliavo poco ma tiravo corto. Oggi ho trovato maggiore profondità. Devo stare attento il primo colpo dopo il servizio, ogni tanto mi addormento in attesa di vedere come va il servizio e questo non te lo puoi permettere sulla terra, devi essere sempre attivo perché la palla può arrivare sempre“.

VIDEOINTERVISTA MATTEO BERRETTINI





