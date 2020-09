VIDEO Lorenzo Sonego-Gomez, highlights Roland Garros 2020: l’azzurro vince al quinto set e vola al secondo turno

Lorenzo Sonego ha sconfitto l’ecuadoriano Emilio Gomez per 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(4), 6-3 e si è così qualificato per il secondo turno del Roland Garros 2020, terzo e ultimo Slam di tennis di questa tormentatata stagione. L’azzurro si era trovato sul 5-0 nel tie-break del primo set, ma poi si è fatto rimontare. Nei successivi due parziali ha dominato e si è portato sul 2-1. Nel quarto set si è reso protagonista di una spettacolare rimonta dal 5-2, era avanti anche nel tie-break ma ha dovuto cedere. Nel decisivo quinto set ha messo il turbo e si è imposto. Ora il nostro portacolori incrocerà il vincente del confronto tra Monfils e Bublik. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi Sonego-Gomez, match valido per il primo turno del Roland Garros 2020.

Foto LM/LPS/Roberta Corradin