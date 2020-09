Roland Garros 2020, calendario 29 settembre: programma e orari di domani. Debuttano Djokovic e Berrettini

Martedì 29 settembre andava in scena la terza giornata del Roland Garros 2020. Attesa per il debutto di Novak Djokovic (numero 1 al mondo) e di Stefanos Tsitsipas, ma ci saranno anche due italiani: Matteo Berrettini, numero 8 al mondo, incrocerà il canadese Vasek Pospisil, mentre Gianluca Mager dovrà fare i conti con l’ostico serbo Dusan Lajovic. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di martedì 29 settembre al Roland Garros, dove si continuano a disputare gli incontri di primo turno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport e in diretta streaming su Sky Go, il match di Matteo Berrettini anche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2020 (MARTEDÌ 29 SETTEMBRE): PROGRAMMA E ORARI

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11.00

1 SD 1 Mayar SHERIF (EGY) contre Karolina PLISKOVA (CZE) [2]

A seguire:

2 SD 1 Laura SIEGEMUND (GER) contre Kristina MLADENOVIC (FRA)

3 SM 1 Novak DJOKOVIC (SRB) [1] contre Mikael YMER (SWE)

4 SM 1 Denis SHAPOVALOV (CAN) [9] contre Gilles SIMON (FRA)

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11.00

1 SM 1 Vasek POSPISIL (CAN) contre Matteo BERRETTINI (ITA) [7]

A seguire:

2 SD 1 Liudmila SAMSONOVA (RUS) contre Sofia KENIN (USA)[4]

3 SM 1 Jaume MUNAR (ESP) contre Stefanos TSITSIPAS (GRE) [5]

4 SD 1 Aryna SABALENKA (BLR)[8] contre Jessica PEGULA (USA)

** Court Simonne MATHIEU ** Dalle ore 11.00

1 SD 1 Jennifer BRADY (USA)[21] contre Clara TAUSON (DEN)

A seguire:

2 SM 1 Sam QUERREY (USA) contre Andrey RUBLEV (RUS) [13]

3 SM 1 Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [10] contre Richard GASQUET (FRA)

4 SD 1 Pauline PARMENTIER (FRA) contre Veronika KUDERMETOVA (RUS)

** Court 2 ** Dalle ore 11.00

1 DM 1 Andres MOLTENI (ARG) contre Sander GILLE (BEL)

Hugo NYS (MON) Joran VLIEGEN (BEL)

A seguire

2 DM 1 Benjamin BONZI (FRA) contre Raven KLAASEN (RSA) [10]

Antoine HOANG (FRA) Oliver MARACH (AUT)

3 DM 1 Jamie MURRAY (GBR) [13] contre Juan Ignacio LONDERO (ARG)

Neal SKUPSKI (GBR) Jiri VESELY (CZE)

4 DM 1 Mackenzie MCDONALD (USA) contre Marton FUCSOVICS (HUN)

Tennys SANDGREN (USA) Cameron NORRIE (GBR)

** Court 3 ** Dalle ore 11.00

1 DM 1 Artem SITAK (NZL) contre Federico CORIA (ARG)

Igor ZELENAY (SVK) Diego SCHWARTZMAN (ARG)

A seguire

2 DM 1 Frederik NIELSEN (DEN) contre Lorenzo SONEGO (ITA)

Tim PUETZ (GER) Stefano TRAVAGLIA (ITA)

3 DM 1 Kevin KRAWIETZ (GER) [8] contre Alexander BUBLIK (KAZ)

Andreas MIES (GER) Mikhail KUKUSHKIN (KAZ)

4 DM 1 Luke BAMBRIDGE (GBR) contre Wesley KOOLHOF (NED) [9]

Ben MCLACHLAN (JPN) Nikola MEKTIC (CRO)

** Court 4 ** Dalle ore 11.00

1 SD 1 Monica NICULESCU (ROU) contre Danielle COLLINS (USA)

A seguire

2 SD 1 Donna VEKIC (CRO) [26] contre Irina BARA (ROU)

3 SD 1 Kateryna KOZLOVA (UKR) contre Paula BADOSA (ESP)

4 SM 1 Andrej MARTIN (SVK) contre Joao SOUSA (POR)

** Court 5 ** Dalle ore 11.00

1 SM 1 Cristian GARIN (CHI) [20] contre Philipp KOHLSCHREIBER (GER)

A seguire

2 SD 1 Zarina DIYAS (KAZ) contre Ons JABEUR (TUN) [30]

3 SD 1 Julia GOERGES (GER) contre Alison RISKE (USA)[19]

4 DM 1 James DUCKWORTH (AUS) contre Jeremy CHARDY (FRA)[14]

John MILLMAN (AUS) Fabrice MARTIN (FRA)

** Court 7 ** Dalle ore 11.00

1 SD 1 Timea BABOS (HUN) contre Ana BOGDAN (ROU)

A seguire

2 SD 1 Elena RYBAKINA (KAZ) [14] contre Sorana CIRSTEA (ROU)

3 SM 1 Quentin HALYS (FRA) contre Marcos GIRON (USA)

4 SD 1 Daria KASATKINA (RUS) contre Harmony TAN (FRA)

** Court 9 ** Dalle ore 11.00

1 SD 1 Jelena OSTAPENKO (LAT) contre Madison BRENGLE (USA)

A seguire

2 SM 1 Dusan LAJOVIC (SRB) [22] contre Gianluca MAGER (ITA)

3 SM 1 Henri LAAKSONEN (SUI) contre Pablo CUEVAS (URU)

4 DM 1 Daniel EVANS (GBR) contre Marcelo DEMOLINER (BRA)

Hubert HURKACZ (POL) Matwe MIDDELKOOP (NED)

** Court 10 ** Dalle ore 11.00

1 SM 1 Lloyd HARRIS (RSA) contre Alexei POPYRIN (AUS)

A seguire

2 DM 1 Pierre-Hugues HERBERT (FRA)[6] contre Max PURCELL (AUS)

Nicolas MAHUT (FRA) Luke SAVILLE (AUS)

3 SM 1 Steve JOHNSON (USA) contre Roberto CARBALLES BAENA (ESP)

4 DM 1 Austin KRAJICEK (USA)[16] contre Soonwoo KWON (KOR)

Franko SKUGOR (CRO) Divij SHARAN (IND)

** Court 11 ** Dalle ore 11.00

1 DM 1 Simone BOLELLI (ITA) contre Santiago GONZALEZ (MEX)

Maximo GONZALEZ (ARG) Ken SKUPSKI (GBR)

A seguire

2 SM 1 Hugo DELLIEN (BOL) contre Ricardas BERANKIS (LTU)

3 DM 1 Ariel BEHAR (URU) contre Nicholas MONROE (USA)

Gonzalo ESCOBAR (ECU) Tommy PAUL (USA)

4 DM 1 Adrian MANNARINO (FRA) contre Frances TIAFOE (USA)

Benoit PAIRE (FRA) Jackson WITHROW (USA)

** Court 12 ** Dalle ore 11.00

1 SD 1 Alison VAN UYTVANCK (BEL) contre Rebecca PETERSON (SWE)

A seguire

2 SM 1 Laslo DJERE (SRB) contre Kevin ANDERSON (RSA)

3 SM 1 Thiago MONTEIRO (BRA) contre Nikoloz BASILASHVILI (GEO) [31]

4 DM 1 Enzo COUACAUD (FRA) contre Jurgen MELZER (AUT)[15]

Albano OLIVETTI (FRA) Edouard ROGER-VASSELIN (FRA)

** Court 13 ** Dalle ore 11.00

1 SD 1 Nao HIBINO (JPN) contre Marta KOSTYUK (UKR)

A seguire

2 SM 1 Harold MAYOT (FRA) contre Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP)

3 SM 1 Yasutaka UCHIYAMA (JPN) contre Attila BALAZS (HUN)

4 SD 1 Petra MARTIC (CRO) [13] contre Misaki DOI (JPN)

** Court 14 ** Dalle ore 11.00

1 SM 1 Ugo HUMBERT (FRA) contre Marc POLMANS (AUS)

A seguire

2 SD 1 Fiona FERRO (FRA) contre Heather WATSON (GBR)

3 SD 1 Sloane STEPHENS (USA)[29] contre Vitalia DIATCHENKO (RUS)

4 SM 1 Gregoire BARRERE (FRA) contre Grigor DIMITROV (BUL)[18]

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse