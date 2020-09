VIDEO Joan Mir: “Sono deluso dalla classifica. Rins deve essere forte e reagire”

Joan Mir si è dovuto accontentare dell’undicesimo posto nelle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ha fatto un punto della situazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono deluso per questa classifica. Dopo i test di martedì e le prove libere di ieri mi sentivo bene, ma nella Q2 non sono stato in grado di guidare come avrei voluto. Sinceramente pensavo di essere almeno in terza fila, settimo. Invece tutto è risultato molto difficile.Abbiamo migliorato sul fronte del passo gara, e lo si è visto nella FP4, ma in qualifica no, le cose non sono andate come avrei voluto. Non sono stato abbastanza veloce. Domani in gara dovrò compiere una buona partenza e lottare per le posizioni che contano e che ci competono”. Sul compagno di squadra Alex Rins: “Deve essere forte e deve reagire”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Joan Mir.

VIDEO DICHIARAZIONI JOAN MIR:

Loading...

Loading...

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse