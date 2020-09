Pecco Bagnaia chiude quinto a Misano Adriatico nelle qualifiche del GP di Emilia Romagna 2020, valido per il Mondiale di MotoGP. L’azzurro della Ducati è apparso in formissima e domani in gara può davvero far bene. Le sue parole sulle gomme.

VIDEO PECCO BAGNAIA FA IL PUNTO SULLE GOMME





Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com