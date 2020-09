VIDEO Maverick Vinales: “Sono fiducioso per la gara, oggi abbiamo lavorato bene”

Maverick Vinales ha conquistato la pole-position nel GP di Emilia Romagna, settima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Misano. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti nella gara di domani e andrà a caccia della prima vittoria stagionale. L’alfiere della Yamaha ha raccontato in questo modo le sue qualifiche: “Abbiamo lavorato bene oggi, compiuto un passo in avanti. Ma domani è la gara, nella FP4 avevo un ottimo feeling, quindi andremo a tutta. Ieri abbiamo faticato tantissimo sul passo perché avevo un posteriore senza grip. Oggi abbiamo compiuto uno step e quindi sono fiducioso per la corsa domenicale“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Maverick Vinales a Sky Sport MotoGP.

Foto: Valerio Origo