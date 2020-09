Softball, Serie A1 2020: la finale sarà tra Bollate e Saronno, ko Forlì e Caronno

Sarà tra Bollate e Saronno la finale Scudetto della Serie A1 di softball 2020. Questo il verdetto scaturito dalle semifinali, con entrambe le formazioni capaci di chiudere le serie, sconfiggendo rispettivamente la Poderi dal Nespoli Forlì e Caronno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di oggi.

BOLLATE-FORLI’

Pronti-via ed ecco che la squadra lombarda ha subito sbloccato il punteggio, grazie al fuoricampo di Marta Gasparotto, allungando poi nel corso del terzo inning, a seguito del doppio di Jamee Juarez, che ha portato a casa Amanda Fama e ancora Gasparotto.

La reazione è arrivata proprio nella parte bassa della terza frazione, quando Forlì ha impattato sul 3-3, dopo un errore ed un fuoricampo da due punti di Ilaria Cacciamani, trovando poi il definitivo 4-3 nella quinta frazione, ancora approfittando di un errato disimpegno.

In gara-4 Bollate è partita però subito a razzo, realizzando due punti nel primo inning e addirittura quattro nel secondo, dei quali tre a seguito dell’homerun di Lara Cecchetti. Nella terza frazione ecco la risposta della Poderi dal Nespoli, che ha accorciato con il singolo di Elisa Grafagno, ritrovandosi a basi piene, e portando a casa altri cinque punti, per il momentaneo 6-6.

Di nuovo in parità, Bollate ha tentato nuovamente la fuga, realizzando il 7-6 attraverso un lancio pazzo, e allungando addirittura fino al 13-6 nel corso del sesto inning, approfittando di qualche errore dal monte delle rivali. Forlì non si è data per vinta neanche stavolta, con Aaliyah Gibson che ha messo a segno il fuoricampo del 13-9, prima del nuovo punto delle lombarde, ad opera di Elena Cecchetti, ancora su homerun, decisivo nel 14-9 finale.

CARONNO-SARONNO

Altro successo per la Inox Saronno, che contro le Rhaevendors Caronno hanno aperto segnando addirittura quattro corse nell’inning iniziale, mettendo a referto altrettante valide, tra cui un triplo, con Valeria Bettinsoli. Lancio dopo lancio le giallo-blu hanno sempre più controllato la situazione, allungando sul 6-0 nel quarto parziale, attraverso il fuoricampo di Sara Brugnoli.

Due sole le valide messe a segno dalle Rhaevendors, con il doppio di Andrea Filler che ha permesso a Laura Vigna di fissare il tabellone sul 7-0, ponendo fine alla contesa addirittura dopo il quinto inning, per manifesta superiorità.

Foto: K73 / NADOC – FIBS