VIDEO Franco Morbidelli: “Centrare la prima pole è una sensazione bellissima. Valentino Rossi andrà fortissimo”

Franco Morbidelli ha conquistato la pole-position nel GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Il romano ha commentato in questo modo la sua prestazione: “Centrare la prima partenza al palo della mia vita è una sensazione davvero bellissima – conferma ai microfoni di Sky Sport – Sono davvero molto contento di quello che ho fatto. Devo essere sincero, avevo una voglia particolare di spingere e andare forte, perchè la moto la sentivo davvero bene. Sin dal primo time attack delle qualifiche ho capito che potevo andare davvero bene. Sapevo che ero in lotta anche per la pole position e ho dato tutto quello che avevo. Non ho pensato agli altri, sono andato avanti da solo e ho piazzato un gran tempo. Bene così”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Franco Morbidelli.

Foto: Lapresse