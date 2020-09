VIDEO Caruso-Pella, Roland Garros 2020: highlights e sintesi della partita. L’azzurro esce al primo turno

Finisce subito il Roland Garros di Salvatore Caruso. Il torneo che, lo scorso anno, lo aveva imposto all’attenzione italiana stavolta non gli procura gioie, a causa della sconfitta contro l’ostico argentino Guido Pella, giocatore che sul rosso vale ben più del numero 37 del ranking ATP.

Una partita lottata, e sempre decisa nel finale di ogni parziale, quella tra i due, ma Pella è riuscito a prevalere con il risultato di 7-6(7) 6-7(4) 7-5 6-4 in 3 ore e 45 minuti, approdando così al secondo turno dove sfiderà uno tra l’australiano John Millman e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Caruso, in seguito a questa sconfitta, non perderà punti: il ranking ATP, infatti, prevede che, fino almeno alla fine del 2020, vengano considerati i punti “migliori” tra il 2019 e quest’anno, facendo sì che, qualora si migliori in un torneo, essi si guadagnino, ma nel caso in cui ciò non accada, non c’è danno.

CARUSO-PELLA: HIGHLIGHTS DELLA PARTITA



Foto: LaPresse