Verona-Civitanova oggi, Superlega volley: orario, tv, programma, streaming

Oggi lunedì 28 settembre (ore 20.30) si gioca Verona-Civitanova, match valido per la prima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube torna in campo a tre giorni di distanza dalla sconfitta patita nella Supercoppa Italiana contro Perugia proprio in questo impianto e vuole incominciare al meglio la propria rincorsa verso la scudetto. Osmany Juantorena e compagni partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare i padroni di casa guidati da Matey Kaziyski, che nelle scorse settimane sono stati eliminati nella fase a gironi della Coppa Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Verona-Civitanova, match valido per la prima giornata della SuperLega 2020 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports.

VERONA-CIVITANOVA, SUPERLEGA VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE:

20.30 NBV Verona vs Cucine Lube Civitanova

Diretta streaming su Eleven Sports.

Foto: FIVB