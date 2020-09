Venezia-Trento oggi, Supercoppa Italiana basket: orario, programma, tv, streaming

Sesta giornata per il gruppo C della Supercoppa Italiana 2000 in programma questa sera e in campo scenderanno Venezia e Trento, con i padroni di casa che vincendo conquisterebbero l’accesso alle semifinali, mentre gli ospiti sono obbligati a vincere e con ampio margine per chiudere al primo posto il girone.

Il girone C vede Venezia e Trieste forti di tre successi, mentre Trento e Treviso seguono con due successi. Insomma, un girone equilibratissimo dove si rischia di chiudere con tutte e quattro le formazioni a pari punti in classifica.

Loading...

Loading...

Come detto, vincendo Venezia va sicuramente alle Final Four di Bologna. La Reyer, infatti, è in vantaggio nei confronti di Trieste negli scontri diretti e, dunque, finendo a parimerito in classifica sarebbero i veneti a qualificarsi. Un ko contro Trento e la contemporanea vittoria di Trieste con Treviso, invece, condannerebbe Venezia e vedrebbe Trieste clamorosamente conquistare le semifinali.

In caso di doppio ko per le prime della classifica, invece, vedrebbe la classifica con tutte e quattro le squadre a pari punti e, dunque, entrerebbe in gioco la differenza punti. Prima dell’ultimo turno Venezia guida questa particolare classifica con un bilancio di +25, seguita da Treviso e Trento con -2 e, infine, Trieste con -21. Se Venezia e Trieste perdessero, dunque, i friulani sarebbero matematicamente eliminati, mentre il primo posto dipenderebbe dal passivo subito da Venezia e dall’attivo della vittoria di Treviso.

La Supercoppa Italiana 2020 vedrà in campo otto squadre oggi per quella che è la sesta giornata dei gironi C e D. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match.

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: VENEZIA-TRENTO, PROGRAMMA

LUNEDI 14 SETTEMBRE

Ore 20:00 Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino (girone C)

SUPERCOPPA ITALIANA 2020: VENEZIA-TRENTO, STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credits: Ciamillo