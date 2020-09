Vela, Europei 2020: seconda giornata priva di regate causa assenza di vento, domani si chiudono le qualificazioni

Si è conclusa con un nulla di fatto la seconda giornata del Campionato Europeo 2020 delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX. L’assenza di vento ha costretto i 250 atleti iscritti ad una lunga attesa, prima della decisione definitiva da parte degli organizzatori di non disputare nessuna regata nella giornata odierna. Quest’oggi erano previste tre prove per tutte le flotte, che verranno recuperate meteo permettendo nei prossimi giorni in tutte le classi.

Ricordiamo che la situazione è allineata in tutte e tre le classifiche a quota tre regate già disputate e domani è in programma l’ultima giornata riservata alle gare di qualifica, mentre da venerdì 2 ottobre ci sarà spazio per le Finali (almeno per quanto riguarda 49er e 49er FX). Alla luce della cancellazione di questo day-2, la programmazione di domani subisce una modifica per i Nacra 17, che sono chiamati ad affrontare un massimo di 4 regate (sempre 3 prove previste invece per le flotte di 49er maschili e femminili). Attualmente la Nazionale italiana può contare su cinque equipaggi inseriti nella top10: Bissaro-Frascari (3°) e Tita-Banti (4°) nei Nacra 17, Crivelli Visconti-Chistè (4°) nei 49er, Omari-Distefano (quarte) e Germani-Bertuzzi (none) nei 49erFX.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina FB FIV