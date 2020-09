Vela, Campionati Italiani Classi Olimpiche 2020: assegnati tutti i titoli tricolori e open, esordio per l’IQ Foil

Sono andati ufficialmente in archivio i Campionati Italiani Classi Olimpiche 2020, che si sono disputati da giovedì 17 a domenica 20 settembre nel Golfo di Follonica ospitando oltre 280 velisti tra cui anche 50 atleti stranieri iscritti per le classifiche open. La manifestazione si è svolta senza intoppi dal punto di vista meteorologico soprattutto nelle prime due giornate, mentre il day-3 ed il day-4 sono stati condizionati rispettivamente dal poco vento e da un meteo estremamente variabile (con temporali al mattino e nel tardo pomeriggio) che ha consentito lo svolgimento di una o due regate per classe nell’ultimo giorno di gara.

La piccola “Olimpiade” della vela azzurra ha fornito delle indicazioni abbastanza interessanti in vista dei prossimi appuntamenti verso i Giochi di Tokyo del 2021, con diversi ballottaggi ancora in corso all’interno delle varie classi per rappresentare il Bel Paese in Giappone. Degne di nota in tal senso le vittorie di Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò nei 470 maschili, di Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini nei 470 femminili e di Silvia Zennaro nei Laser Radial, dunque nelle classi in cui l’Italia ha già conquistato il pass a cinque cerchi. Da sottolineare la conferma ad alti livelli della giovane coppia formata da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che ha conquistato il titolo italiano nella classe acrobatica 49erFX dopo aver centrato un fantastico 6° posto alla Kieler Woche della scorsa settimana.

Esordio positivo al CICO per il talentuoso classe 2004 Marco Gradoni, 3° in coppia con Ettore Cirillo tra gli italiani nei 470 maschili e 1° tra gli Under 24. Assenti i catamarani Nacra 17 impegnati nella selezione olimpica, sono stati assegnati i titoli nazionali anche in due nuovi classi olimpiche di Parigi 2024. Trionfi per Mario Calbucci e Sofia Tomasoni nel Kite, mentre l’IQ Foil ha visto i successi di Bruno Martini e Marta Maggetti (quest’ultima davanti a Giorgia Speciale). Di seguito il riepilogo con tutti i podi del CICO 2020:

CLASSI OLIMPICHE TOKYO 2020

Classe acrobatica maschile 49er (8 equipaggi)

1. Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) e Leonardo Chistè (FV Riva)

2. Simone Ferrarese (CV Bari) e Gianmarco Togni (Marina Militare)

3. Matteo Barison e Nicola Torchio (FV Malcesine)

Classe acrobatica femminile 49er FX (8 equipaggi)

1. Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (Sirena Trieste-FV Malcesine)

2. Carlotta Omari e Matilda Distefano (Fiamme Gialle- Triestina Vela)

3. Margherita Porro (CV Arco) e Sveva Carraro (Aeronautica Militare)

Classe Finn (25 timonieri)

1. Federico Colaninno (YC Costa Smeralda)

2. Matteo Iovenitti (CC Aniene)

3. Marko Kolic (FV Peschiera)

Classe 470 maschile (14 equipaggi)

1. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare)

2. Matteo Capurro e Matteo Puppo (YCI)

3. Marco Gradoni e Ettore Cirillo (Tognazzi MV)

Classe 470 femminile (6 equipaggi)

1. Benedetta Di Salle (Marina Militare) e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle)

2. Elena Berta (Aeronautica Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare)

Classe 470 maschile Under 24

1. Marco Gradoni e Ettore Cirillo (Tognazzi MV)

2. Luca Falzoni e Francesco Padovani (LNI Mandello del Lario)

3. Claudio Bucci e Kevin Cocca (CV Eridio)

Classe 470 Misto (11 equipaggi)

1. Maria Vittoria Marchesini e Bruno Festo (SV Barcola Grignano)

2. Alice Linussi e Andrea Totis (LNI Mandello del Lario)

3. Francesco Crichiutti e Cecilia Fedel (SN Pietas Julia)

Classe Laser Standard maschile (88 timonieri)

1. Alessio Spadoni (CC Aniene)

2. Marco Gallo (Fiamme Gialle)

3. Gianmarco Planchesteiner (Fiamme Gialle)

Classe Laser Standard maschile Under 21

1. Cesare Barabino (YC Olbia)

2. Matteo Paulon (YC Cannigione)

3. Andrea Crisi (YC Cannigione)

Classe Laser Standard maschile – Classifica Open

1. Juan Ignacio Maegli (GUA)

2. Robert Scheidt (BRA)

3. Charlie Buckingham (USA)

Classe Laser Radial femminile (41 timoniere)

1. Silvia Zennaro (Fiamme Gialle)

2. Joyce Floridia (Fiamme Gialle)

3. Chiara Benini Floriani (FV Riva)

Classe Laser Radial femminile Under 21

1. Chiara Benini Floriani (FV Riva)

2. Matilda Talluri (CN Livorno)

3. Giorgia Cingolani (CV Torbole)

Classe Laser Radial femminile – Classifica Open

1. Annalise Murphy (IRL)

2. Silvia Zennaro (ITA)

3. Host Lineflen (NOR)

CLASSI OLIMPICHE PARIGI 2024

Classe Formula Kite maschile

1. Mario Calbucci (CV Portocivitanova)

2. Alessio Brasili (CV Fiumicino)

3. Niccolò Magrograssi (Kite Campione)

Classe Formula Kite femminile

1. Sofia Tomasoni (WC Cagliari)

2. Maggie Eileen Pescetto (YCI)

3. Irene Tari (CV Portocivitanova)

Classe windsurf IQ Foil maschile

1. Bruno Martini (CS Torbole)

2. Josè Alessandro Tomasi (LNI Riva)

3. Nicolò Renna (CS Torbole)

Classe windsurf IQ Foil femminile

1. Marta Maggetti (Fiamme Gialle)

2. Giorgia Speciale (CC Aniene)

3. Sofia Renna (CS Torbole)

