Canoa slalom, i convocati dell’Italia per gli Europei Junior/U23 Cracovia 2020: chiamati sette azzurri

Ad Ivrea un paio di settimane fa, prima dell’assegnazione dei titoli italiani di canoa slalom, si è svolta una gara valida come selezione per gli Europei Junior/U23 2020, in programma a Cracovia, in Polonia, dall’1 al 4 ottobre, manifestazione per cui sono stati convocati sette azzurri.

Nel kayak maschile Under 23 saranno in gara Marco Vianello, Jakob Weger e Tommaso Barzon, mentre nella canadese maschile Under 23 sono stati chiamati Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi, mentre per quel che riguarda la canadese femminile Under 23 ci sarà Marta Bertoncelli, infine nella canadese femminile junior sarà in gara Elena Borghi.

Loading...

Loading...

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI JUNIOR/U23 2020 DI CANOA SLALOM

KAYAK MASCHILE U23

C.S. CARABINIERI: Marco VIANELLO

G.S. MARINA MILITARE: Jakob WEGER

C.C. VERONA: Tommaso BARZON

CANADESE MASCHILE U23

G.S. MARINA MILITARE: Raffaello IVALDI

CANOANIUM CLUB SUBIACO: Flavio MICOZZI

CANADESE FEMMINILE U23

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI

CANADESE FEMMINILE JUNIOR

C.S. CARABINIERI: Elena BORGHI

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo