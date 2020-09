Sport in tv oggi (lunedì 21 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Inizia una nuova settimana di sport e gli eventi da seguire non mancheranno. In primo piano il tennis con l’inizio dei tornei ad Amburgo (Germania) e a Strasburgo (Francia), ma soprattutto con le finali degli Internazionali d’Italia del tabellone maschile e femminile e le qualificazioni al Roland Garros. Una giornata, quindi, nella quale lo sport con racchetta e pallina è al centro della scena. In serata poi il calcio con il match di Serie A tra Milan e Bologna e i due incontri validi per la Premier League inglese. In buona sostanza, non ci si annoierà di certo. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (21 SETTEMBRE)

10.00 TENNIS (Roland Garros 2020): prima giornata delle Qualificazioni – Diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 piattaforma Sky), live streaming su Eurosport Player, su Now TV e su DAZN.

10.00 TENNIS (ATP Amburgo): primo turno.

10.00 TENNIS (WTA Strasburgo): primo turno.

14.30 TENNIS (Internazionali d’Italia 2020): finale femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 piattaforma Sky) e su Sky Sport Arena (canale 204 piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

17.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2020): finale maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 piattaforma Sky) e su Sky Sport Arena (canale 204 piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

19.00 CALCIO (Premier League): Aston Villa vs Sheffield Utd – Diretta tv su Sky Sport Football (canale 203 piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

20.45 CALCIO (Serie A): Milan vs Bologna – Diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

21.15 CALCIO (Premier League): Wolves vs Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 piattaforma Sky), su Sky Sport Football (canale 203 piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV.

