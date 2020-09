US Open 2020, Naomi Osaka conquista la finale femminile: rimontata e battuta Victoria Azarenka

A New York, negli Stati Uniti, per quanto concerne gli US Open di tennis 2020, si è disputata la finale del tabellone di singolare femminile, che ha visto la vittoria della nipponica Naomi Osaka, numero 4 del tabellone, che ha rimontato e battuto la bielorussa Victoria Azarenka per 1-6 6-3 6-3 dopo un’ora e 54 minuti di gioco.

Nel primo set domina Azarenka: sedici prime su diciassette in campo e appena quattro punti persi al servizio. Il risultato è un nettissimo 6-1 maturato in appena 27 minuti, con ben tre break su quattro occasioni avute e nessuna opportunità di rientro per la nipponica nella partita.

Il secondo parziale si apre sulla falsariga del primo, con Azarenka che trova il break salendo 2-0, ma la bielorussa manca l’occasione per il 3-0 non pesante ed il match cambia. Immediato controbreak della nipponica, che dal 2-3 infila poi quattro giochi di fila, ed al secondo set point chiude sul 6-3.

Il terzo parziale è quello delle tante occasioni mancate: Osaka scappa via sul 3-1 e a ruota Azarenka manca tre palle consecutive per il controbreak. Nel sesto game è Osaka a mancare quattro opportunità per il 5-1, così la bielorussa centra il controbreak del 3-4. Azarenka però manca l’aggancio, cede ancora il servizio a trenta ed il secondo match point è quello buono per Osaka per il 6-3.

Terzo Slam per Osaka, secondo trionfo agli US Open e sesto torneo WTA complessivo per Osaka, mentre per Azarenka si tratta della terza finale persa nel torneo. La nipponica alla fine conquista 87 punti totali contro gli 83 dell’avversaria, a testimonianza della grande battaglia vista in campo.

Foto: LaPresse