Trento-Polonia London oggi, Champions League volley: orario, tv, programma, streaming

Inizia dai preliminari l’avventura di Trento nella Champions League di volley maschile. I dolomitici giocheranno il primo match del Gruppo F, oggi 29 settembre alle ore 20.30, il Polonia London. Per staccare il pass per la fase finale la squadra guidata da Angelo Lorenzetti dovrà arrivare prima nel proprio girone, del quale fa parte anche Vojvodina Novi Sad.

La compagine italiana parte decisamente favorita, l’unico vero problema sarà quello di non sottovalutare gli avversari. Lorenzetti per la sfida contro i campioni inglesi dell’IBB Polonia London, si affiderà al talento si Simone Giannelli in regia e alla potenza di Nimir Abdel-Aziz, Dick Kooy e Marko Podrascanin.

La squadra inglese è conosciuta da atleti non particolarmente conosciuti, tutta da scoprire ma, sulla carta, nettamente inferiore rispetto al Trento. Ovviamente i dolomitici dovranno mettere in campo il massimo per partire bene in questi preliminari che potrebbero aprire le porte della Champions League.

Il match tra Trento e Polonia London è in programma oggi alle ore 20.30. La prima partita dei preliminari di Champions sarà trasmessa in streaming su eurovolley.tv.

TRENTO-POLONIA LONDON, PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA

MARTEDì 29 SETTEMBRE

Ore 20.30 Trento-Polonia London

Diretta streaming eurovolley.tv

