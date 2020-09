Tour de France, la tappa di oggi Méribel-La Roche-sur-Foron: percorso, favoriti, altimetria. Tappone da brividi, ultimo GPM all’11,2%!

Si continua a far sul serio al Tour de France 2020. Ci avviciniamo al termine, la passerella di Parigi è sempre più nei paraggi: c’è bisogno però dell’ultimo sprint prima di assegnare la Maglia Gialla. Decisiva sarà sicuramente la diciottesima tappa che percorreranno oggi i corridori: andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, altimetria e favoriti.

PERCORSO

175 i chilometri in programma da Méribel a La Roche-sur-Foron, con cinque GPM da affrontare. Dopo una ventina di chilometri pianeggianti spazio al Cormet de Roseland, un prima categoria di 18,6 chilometri al 6,1%. Poi, in rapida successione, la Cote de la Route des Villes, un terza categoria di 3,2 chilometri al 6,6%, il Col des Saisies, un seconda categoria di 14,6 chilometri al 6,4%, il Mont des Aravis, un prima categoria di 6,7 chilometri al 7% e il Montée du Plateau de Glières, il quale è un hors catégorie di 6 chilometri all’11,2%. Lo scollinamento dell’ultima ascesa sarà posto però a 30 chilometri dall’arrivo, con dunque lo spazio per rimontare sul finale.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Per l’ultima volta sarà scontro faccia a faccia tra i big (in attesa della cronometro conclusiva). Tadej Pogacar (UAE Emirates) vorrà lanciare l’attacco al connazionale Primoz Roglic, che in Maglia Gialla con la sua Jumbo-Visma appare in gestione. Occhio alla battaglia per il podio che vede favoritissimo un Miguel Angel Lopez (Astana) in condizione straripante. Attaccheranno la posizione del colombiano Richie Porte (Trek-Segafredo), Adam Yates (Mitchelton-SCOTT), Rigoberto Uran (EF) e MIkel Landa (Bahrain-McLaren).

