Coppa Sabatini 2020 oggi: orario, programma, tv, streaming

Dopo le emozioni vissute alla Tirreno-Adriatico e al Giro di Toscana ed in attesa di quelle del Giro degli Appennini, il ciclismo azzurro continua quest’oggi il suo graduale percorso di avvicinamento alla disputa degli ormai imminenti Mondiali di Imola, con la Coppa Sabatini 2020-Gran Premio Città di Peccioli, che si svolgerà interamente in prossimità dell’omonima città di Peccioli.

Il percorso, sul quale lo scorso anno si impose il kazako dell’Astana Alexey Lutsenko, sarà leggermente più impegnativo di quello del Giro di Toscana e sarà diviso in due diversi circuiti di 21.3 e 12.2 chilometri, da ripetere rispettivamente sette e cinque volte, per un totale di 208 complessivi. Andiamo però ora a vedere tutti gli orari e la copertura tv dell’evento, con tutte le indicazioni utili da sapere.

ORARIO E PROGRAMMA TV

L’evento prenderà il via alle ore 10:00 e dovrebbe terminare intorno alle ore 15:00, per un totale di cinque ore di gara previste. La manifestazione sarà trasmessa in diretta tv da Rai Sport HD a partire dalle ore 12:10 e da Eurosport dalle ore 13:45. Sarà inoltre possibile seguire la corsa in streaming su Eurosport Player e Rai.tv. Vi ricordiamo poi inoltre che OA Sport vi garantirà tutta la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdervi nemmeno un giro di pedale.

Ricordiamo poi come sempre che Eurosport è visibile anche su DAZN.

PROGRAMMA COMPLETO

Partenza: ore 10.00

ore 10.00 Arrivo: ore 15.00 circa

ore 15.00 circa Diretta tv: Rai Sport dalle ore 12.10, Eurosport dalle ore 13.45

Rai Sport dalle ore 12.10, Eurosport dalle ore 13.45 Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Rai.tv, Eurosport Player Diretta testuale: OA Sport dalle ore 10.00

