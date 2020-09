Tour de France 2020, Wout Van Aert: “Eravamo già pronti per festeggiare”

Wout Van Aert oggi, nella cronometro in programma nella ventesima frazione del Tour de France 2020, ha realizzato un’ottima prova. L’umore del corridore belga dopo la fine della gara, però, è tutt’altro che ottimo. Il suo compagno e capitano Primoz Roglic, infatti, contro ogni pronostico, ha perso la maglia gialla da uno scatenato Tadej Pogacar, che ha sfornato una prestazione sensazionale.

Dopo la frazione, Van Aert ha commentato quanto successo ai microfoni di Wielerflits.Be. Queste le sue parole: “Avevamo fatto tutto bene, nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo come questo. Mi ha fatto veramente male vedere come peggiorava l’azione di Primoz durante la cronometro. Alla partenza sembrava stare benissimo. Comunque Pogacar ha fatto una prova incredibile. E’ davvero difficile perdere il Tour così. Eravamo già pronti per festeggiare“.

Foto: Lapresse