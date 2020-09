Tour de France 2020, Primoz Roglic: “Guarderò i tempi dei miei avversari per decidere se gestirmi od attaccare”

Dopo la frazione di oggi, conclusa senza particolari intoppi, lo sloveno del Team Jumbo Visma Primoz Roglic vede avvicinarsi sempre di più la conquista del Tour de France 2020. A separarlo dal trionfo nella Grande Boucle resta solamente la cronometro in programma per domani, per la quale però, a dire la verità, parte come uno dei grandi favoriti.

Intervistato dalle emittenti francesi a fine tappa, lo sloveno ha rilasciato queste dichiarazioni: “La tappa odierna è stata tutt’altro che una frazione adatta a recuperare, con la Bora-Hansgrohe (di Peter Sagan) che ha spinto molto per cercare di guadagnarsi il successo di tappa. Concentriamoci ora sulla cronometro di domani, ho già fatto una ricognizione“.

Loading...

Loading...

Stuzzicato poi sulla frazione con cui si giocherà la vittoria finale, l’ex-saltatore con gli sci si è espresso in questi termini: “Nel finale è abbastanza dura, potrebbe infliggere distacchi anche piuttosto ampi. Si parla di cambiare bici (tra i primi 30 km pianeggianti e gli ultimi 6 di salita) ma ci sarà da valutare tutte le condizioni, si deciderà domani. Voglio guardare i tempi dei miei avversari durante la tappa, per vedere ciò che faranno e per decidere se sarà il caso di gestirmi o attaccare”.

michele.giovagnoli@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse