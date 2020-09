Tour de France 2020, Miguel Angel Lopez: “Sto pensando alla mia famiglia. Questa vittoria è un sogno che si avvera”

Il colombiano Miguel Angel Lopez si impone in cima al durissimo Col de la Loze al termine della diciassettesima tappa del Tour de France 2020. Un successo che non solo porta Superman, momentaneamente, sul podio della classifica generale, ma che spazza via un anno e mezzo da incubo vissuto dall’Escarabajo dell’Astana, il quale, dopo i podi a Giro e Vuelta nel 2018, aveva deluso le aspettative che c’erano su di lui nel 2019.

A fine tappa Miguel Angel Lopez ha ovviamente commentato la sua vittoria e ha fatto una dedica speciale. Queste le dichiarazioni dello scalatore colombiano: “Sono veramente emozionato per questo trionfo. E’ un sogno che diventa realtà. E’ da quando è iniziato che pianificavamo di vincere qua. Lo abbiamo sognato a lungo e lo abbiamo fatto. Voglio far sapere alla mia famiglia che sto pensando a loro in questo momento“.

Foto: Lapresse