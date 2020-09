Tour de France 2020, l’impresa epica di Tadej Pogacar. Rimonta leggendaria, è già tra i miti del ciclismo

Un’impresa epica, d’altri tempi. Un qualcosa di imprevedibile, che ha lasciato senza parole compagni e rivali, oltre agli addetti ai lavori. Tadej Pogacar è riuscito a ribaltare nell’ultima tappa a disposizione, la cronometro de La Planche des Belles Filles, il Tour de France 2020. Il non ancora 22enne sloveno si è andato a prendere la Maglia Gialla, che domani porterà in trionfo a Parigi.

57” il ritardo che lo divideva dal connazionale Primoz Roglic prima della partenza. Un distacco per tutti troppo ampio, almeno sulla carta, viste le caratteristiche dell’uomo della Jumbo-Visma nelle prove contro il tempo. Il crollo dell’ex saltatore con gli sci è stato fondamentale per questo ribaltone, ma non solo: l’impresa è tutta targata Pogacar che con una gara spaziale si è andato a prendere anche il successo di tappa, staccando tutti di più di un minuto, a testimonianza di una condizione monstre.

Con il capolavoro odierno lo sloveno della UAE Emirates entra sicuramente tra i miti del ciclismo. Le emozioni date sono indescrivibili. A 21 anni con una spensieratezza ed una classe unica è riuscito a non arrendersi alle prime difficoltà (ricordiamo che ha perso secondi a causa dei ventagli), è andato all’attacco tutti i giorni e, nonostante un ritardo quasi incolmabile, è riuscito con l’assalto conclusivo a portarsi a casa il trionfo.

