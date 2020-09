Tour de France 2020, la tappa di domani Grenoble-Meribel: percorso, orari, programma, tv, streaming

Dopo tue settimane in cui sono stati strappi, ventagli, cadute e salite più brevi ad infliggere i distacchi nella generale, in questi ultimi sette giorni di Tour de France sono finalmente giunte le vere montagne a decretare i verdetti della corsa alla maglia gialla. Tra le tappe in programma, quella di domani, 16 settembre, da Grenoble a Meribel, è considerata per distacco la frazione regina dell’edizione 2020.

PERCORSO

Il percorso, di 170 chilometri, è come detto molto impegnativo e farcito di insidie. Due saranno le alture impegnative da affrontare: prima il Col de la Madeleine (17,1 km all’8,4%) e, solo in seguito, per giungere al finale di tappa, lo spaventoso Col de la Loze che prevede ben 21 chilometri di ascesa con pendenze medie del 7.8%, prima di giungere sul traguardo in vetta.

ORARI E PROGRAMMA TV E STREAMING

La partenza della frazione da Grenoble è stabilita per le ore 12:30, con arrivo che, in base alle medie orarie, dovrebbe giungere tra le 17:05 e le 17:39. La tappa sarà come sempre trasmessa su Eurosport 1 dalle ore 12:10 e su Rai 2 dalle ore 14:00. Sarà inoltre possibile seguire la corsa in streaming su Eurosport Player e Rai.play, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE dell’evento dalle ore 12:20, per non perdervi neppure un minuto della frazione regina della Grande Boucle 2020.

PROGRAMMA COMPLETO

Partenza: ore 12:30

ore 12:30 Arrivo: ore 17:20 circa

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 12:10 e Rai 2 dalle ore 14:00

Diretta streaming: Eurosport Player e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse