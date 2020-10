Ciclismo, David Lappartient: “Abbiamo ancora sotto controllo la situazione Coronavirus”

Secondo quanto riportato da CyclingNews.com, il presidente dell’UCI, David Lappartient, ha parlato con i media belgi di temi molto importanti per il ciclismo, primo tra tutti l’emergenza sanitaria e la sua incidenza sulle corse. Il numero uno mondiale ha rilasciato una lunga intervista, della quale riportiamo le battute principali.

Il presidente dell’UCI ha affermato: “Voglio visitare i principali Paesi del ciclismo. Certo, mi piacerebbe fare un Giro delle Fiandre con migliaia di tifosi sul ciglio della strada, ma preferisco che si svolga una gara piuttosto che una che non va avanti. È molto importante per il nostro sport che un evento come il Fiandre si svolga, e vorrei ringraziare le autorità belghe per averlo permesso“.

Sui controlli nei GT di quest’anno: “Il ciclismo ha ancora la situazione sotto controllo: nel Tour ci sono stati quattro test positivi su 2800 effettuati. Al Giro ci sono stati tre corridori che sono risultati positivi al Coronavirus su 176 partiti. Si tratta di percentuali molto più basse rispetto al resto della società: in Francia ci sono Regioni in cui il 17% dei test è positivo“.

Foto: LaPresse