Tour de France 2020, la tappa di domani Bourg-en-Bresse – Champagnole: percorso, orari, programma, tv, streaming

In attesa di conoscere il nome del vincitore della frazione odierna, proiettiamoci già più avanti e andiamo ad analizzare la diciannovesima tappa del Tour de France 2020, in programma domani, venerdì 18 settembre, da Bourg-en-Bresse a Champagnole. Di seguito esamineremo percorso, altimetria, orari e programma, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

TOUR DE FRANCE 2020, DICIANNOVESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

Sono 166,5 i chilometri in programma. Partenza da Bourg en Bresse: pochissime le difficoltà a livello altimetrico, con la fuga giusta che dovrebbe formarsi abbastanza presto. Dopo 82 chilometri l’unico GPM di giornata: si tratta della Cote de Chateau-Chalone, (quarta categoria, 4,3 chilometri al 4,7%), non un’ascesa particolarmente impegnativa. Più mossa, con qualche strappo, la parte finale, ma è probabile che la tappa si concluda in volata.

TOUR DE FRANCE 2020, DICIANNOVESIMA TAPPA: ORARI, TV E STREAMING

La diciannovesima tappa del Tour de France 2020 comincerà alle ore 13.45 e terminerà intorno alle ore 17.30. Potrete seguire la diretta televisiva della frazione di domani su Eurosport 1 (a partire dalle ore 13.25) e in chiaro su Rai 2 (a partire dalle ore 14.00); inoltre, sarà visibile in streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale integrale, per non perdervi neanche un secondo della corsa a tappe transalpina.

Venerdì 18 settembre

Diciottesima tappa Tour de France: Bourg-en-Bresse – Champagnole (166.5 km)

Partenza: ore 13.45

Arrivo previsto: ore 17.30

Diretta tv: Eurosport 1 (dalle ore 13.25) e Rai 2 (dalle ore 14.00)

Diretta streaming: Rai.tv e Eurosport Player

